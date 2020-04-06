Melikgazi Belediyesi semt pazar yerlerini dezenfekte etti Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, semt pazar yerlerinin alışveriş bittikten sonra genel temizliğinin yapıldığını bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, semt pazar yerlerinin alışveriş bittikten sonra genel temizliğinin yapıldığını bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgelerinde bulunan 29 semt pazarının atık malzeme ve çöplerinin hemen temizlendiğini ve dezenfekte işlemlerinin yapıldığını belirtti.

Belediye olarak mahallelere yönelik temizlik ekiplerinin her gün çöpleri düzenli topladığını, cadde ve sokakları temizlediğini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazililer her sabah güne temiz bir çevrede başlamaktadır. Çünkü Melikgazi Belediyesi'nde gece ekipleri saat 22.00 ile sabah 07.00 arası genel temizlik yapmaktadır. Evsel atıklar gece toplanmaktadır. Pazar yerleri gece ekiplerince temizlenmektedir. Ana cadde, yollar ve pazaryerleri gece temizlik ekiplerince deterjanlı su ile yakınmaktadır. Bu, 365 gün gerçekleştirilmektedir. Temizlik işleri bir gün çalışmasa Kayseri'nin yarısına hizmet veren Melikgazi çöplük haline gelir. Bu düzenli, koordineli ve planlı temizlik çalışması örnek ve referans olmaktadır. Çünkü Melikgazi ilçesi nüfusu 500 bini geçen 17 ilçeden biri olup 52 ilden daha büyük nüfusa sahiptir. Bizlere düşen görev ise çevremizi kirletmemeyi alışkanlık haline getirmektir."

Kaynak: AA