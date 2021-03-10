Melikgazi Belediyesi, sağlık merkezi için arsa tahsisi yaptı
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Melikgazi Belediyesi, sağlık merkezi için arsa tahsisi yaptı

10.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:12
Melikgazi Belediyesi, sağlık merkezi için arsa tahsisi yaptı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi'nin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan sağlık merkezi için arsa tahsis ettiklerini bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi'nin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan sağlık merkezi için arsa tahsis ettiklerini bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Battalgazi Mahallesi'nde 13 bin 765 ada 4 parsel numaralı taşınmazı sağlık hizmetine tahsis ettiklerini belirterek, ilçenin muhtelif semtlerinde de belediye tesislerini sağlığın hizmetine sunduklarını belirtti.

Bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak sağlık merkezi inşa ederek İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis ediyoruz. İlçemizde sağlık hizmeti verebilmenin gayreti içerisindeyiz. Battalgazi Mahallesi'nde yer alan bölgede de gerekli çalışmaları yaparak sağlık hizmetine sunacağız. Bölge halkına şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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