Melikgazi Belediyesi, Ramazan öncesi çalışanlarını sevindirdi
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Melikgazi Belediyesi, Ramazan öncesi çalışanlarını sevindirdi

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Melikgazi Belediyesi, Ramazan öncesi çalışanlarını sevindirdi

Ramazan Bayramı öncesi Melikgazi Belediyesi çalışanlarının Ramazan Bayramı ikramiyeleri bugün ödendi.

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Ramazan Bayramı öncesi Melikgazi Belediyesi çalışanlarının Ramazan Bayramı ikramiyeleri bugün ödendi.

Melikgazi Belediyesi olarak çalışanların, ikramiye, maaş ve diğer alacaklarını her zaman tam ve zamanında ödediklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çalışanlarımızın alın teri kurumadan maaş ve alacaklarını ödüyoruz. Belediye bünyesinde çalışan personelin Ramazan Bayramı öncesi ikramiye ödemesi banka hesaplarına yapıldı. Çalışanlarımızın daha iyi şartlarda Ramazan Ayı ve bayram geçirmeleri için, toplam 2 milyon 371 bin 354 TL bugün itibariyle ödendi. Ramazan ayı alış verişlerine katkı sağlamış olduk. Aileleriyle beraber ağız tadı ile harcasınlar. Örnek ve referans belediye çalışmalarımızda emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Her geçen büyüyen ve gelişen ilçemizde daha seri, etkin ve verimli aynı zamanda kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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