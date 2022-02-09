Melikgazi Belediyesi personeline güvenli sürüş eğitimi - Haberler
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Melikgazi Belediyesi personeline güvenli sürüş eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Melikgazi Belediyesi personeline güvenli sürüş eğitimi

Melikgazi Belediyesi personeline hizmet içi eğitim programı kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü işbirliği ile Güvenli Sürüş ve Yaya Önceliği konulu eğitim düzenlendi.

Melikgazi Belediyesi personeline hizmet içi eğitim programı kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü işbirliği ile Güvenli Sürüş ve Yaya Önceliği konulu eğitim düzenlendi.

Yayaların trafikte geçiş üstünlüğünün olduğunun altını çizen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Personelimize yönelik birçok konuda eğitim programları düzenliyor, eğitimlerden yararlanmasını, bilgilenmesini istiyoruz. Eğitimde katılımcılara trafikte saygı, seyir halinde cep telefonu kullanımının zararları, yaya önceliği trafik bilinci, güvenli sürüş kuralları, emniyet kemerinin önemi, trafik güvenliğinde temel davranış şekilleri ve diğer trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Güvenli sürüş kazaların en aza inmesi için ciddi bir eğitim gerektiriyor. Yayalara yaya geçidinden geçmeyi öğrenmeli. Yayalar yolun her yerinden geçmeye çalıştıkları için de trafikte ciddi sıkıntı oluyor. Bu eğitim, trafikte güvenlik açısından çok yararlı olacaktır. Tüm sürücülere, güvenli trafik bilinci alışkanlığının kazandırılması gerekiyor. Trafikte birbirimize saygılı olalım ve sağlığımız için trafik kurallarına uygun hareket etmeliyiz" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi Belediyesi personeline güvenli sürüş eğitimi

Melikgazi Belediyesi personeline güvenli sürüş eğitimi

Melikgazi Belediyesi personeline güvenli sürüş eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Melikgazi Belediyesi, Trafik Denetleme, Yerel, Haberler

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