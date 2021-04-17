Melikgazi Belediyesi, personeline Covid-19 Eğitimi verdi

Melikgazi Belediyesi, sahada çalışan personele yönelik covid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirme ve farkındalık eğitimi düzenledi.

Melikgazi Belediyesi, sahada çalışan personele yönelik covid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirme ve farkındalık eğitimi düzenledi.

Ayrı ayrı oturumlar halinde park ve bahçeler, ulaşım, fen işleri, ve çevre koruma personeline covid-19 virüsünden korunma ile ilgili eğitim verildiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Personele korona virüsle ilgili alınacak önlem ve hastalığın nasıl bulaştığı yönünde eğitim semineri düzenledik. Mart ayından bu yana yaşadığımız virüs salgını nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği ile birlikte virüsten korunmak için gerekli sosyal mesafeye ve maske kullanımına da ayrıca dikkat etmeliyiz. Çalışanlar iş yerlerinde gerekmedikçe temastan kaçınmalı, maskeyi doğru bir şekilde takmalı. Gerçekleşen seminerde İş Sağlığı ve Güvenlik Uzmanı Ahmet Nabi Gündüz, covid-19 hastalığının özellikleri, belirtileri, yayılımı, kişisel hijyen, standart enfeksiyon korunma önlemleri, bulaş bazlı önlemler, maske ile eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanlarının kullanılmasını anlattı. Vatandaşlarımızın ve personelimizin sağlığının yanı sıra belediye hizmetlerimizde güvenle kalitenin de sağlanacağı bu eğitimleri önemsiyoruz. Bizim için vatandaşlarımızın ve personelimizin sağlığı her şeyden önce geliyor. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm personelimize de bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı