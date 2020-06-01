Melikgazi Belediyesi pandemi sürecini fırsatını çevirdi, 28 bin ton asfalt serdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Melikgazi Belediyesi pandemi sürecini fırsatını çevirdi, 28 bin ton asfalt serdi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, pandemi sürecinde vatandaşların evde kalmasıyla birlikte Melikgazi ilçesinde şimdiye kadar 28 bin ton asfalt serdiklerini söyleyerek, "Düşen bitüm fiyatından yararlanarak, kamunun bütçesini en iyi şekilde değerlendirdik" dedi.

Melikgazi Belediyesi pandemi sürecini fırsatını çevirdi, 28 bin ton asfalt serdi
01.06.2020 10:04 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:07

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, pandemi sürecinde vatandaşların evde kalmasıyla birlikte Melikgazi ilçesinde şimdiye kadar 28 bin ton asfalt serdiklerini söyleyerek, "Düşen bitüm fiyatından yararlanarak, kamunun bütçesini en iyi şekilde değerlendirdik" dedi.

Korona virüsün 11 Mart'ta Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinde kalınca, cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu. Bu süreci fırsata çeviren Melikgazi Belediyesi, korona virüsle birlikte düşen bitüm fiyatını değerlendirerek, ilçede asfalt çalışmalarını hızlandırdı. Belediye ekipleri, yaklaşık 2.5 ay içerisinde ilçedeki caddelere 28 bin ton asfalt sererek, caddeleri yeniledi.

"Kamunun bütçesini en iyi şekilde değerlendirdik"

İhlas Haber Ajansı'na asfalt çalışmaları hakkında bilgiler veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çok hazırlıklı bir belediye olduklarını kaydetti. Palancıoğlu; "Çok hazırlıklı bir belediye olduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum. Salgının başladığı günden bugüne kadar 2.5 ayı geçkin bir süredir hiçbir ihalemizi iptal etmedik. İhalelerimizi yaptık. Asfalt, kaldırım çalışmalarına, ağaçlandırma çalışmalarına ve park çalışmalarımıza devam ettik. Bu süreçte kazançlı çıktık. Şuana kadar rekor bir seviyede asfalt döktük. Tam 28 bin ton asfalt çalışması yaptık. Bu bir rekordur. Buradaki en önemli kazancımız bitüm fiyatları oldu. Asfaltın yaklaşık yüzde 80'i teşkil ediyor. Bitüm fiyatı, normal fiyatının yarısına düşmüştü. TÜPRAŞ bitüm fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı. Çünkü hiçbir belediye bitüm almadığı için ve bitümün katran haline gelmemesi için sürekli ısıtması gerekiyor. Isıtma gideri de yüksek olduğu için fiyatı düşürerek satmak gibi bir politika izledi. Bizde bunu fırsat bilerek bin 100 TL civarında başlayan bitüm fiyatını değerlendirerek aldık ve şuana kadar muazzam bir çalışma sergiledik. Yeni normalleşme sürecinin açıklanmasıyla birlikte bitüm fiyatları hemen bin 600 TL'ye çıktı. Belediye olarak bitüm fiyatı düşükken bunu fırsata çevirdik ve Melikgazi'de 3 kat fazla asfalt yapma imkanımız oldu. Bunu vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Kamunun bütçesini en iyi şekilde değerlendirdik" şeklinde konuştu.

"Daha güzel hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturacağız"

Palancıoğlu, "Geçtiğimiz meclis toplantısında protokolünü imzalama yetkisi aldığımız tam 7 tane 25 milyon TL'lik büyük yatırımı yapacağız. Bunların içerisinde 2 tane sağlık ocağı, 2 tane okul, 2 tane cami ve Kur'an kursu, Ticaret Odası ile yapacağımız ticaret müzesi de bulunmaktadır. Pandemi sürecinde çok daha yoğun çalışarak vatandaşlarımızı kazançlı çıkmasını, Kayseri'nin, Melikgazi'nin ve ülkemizin kazançlı çıkmasını sağladık. İnşallah daha da güzel hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Konut kredisinde 15 yıl vade ve aylık %0.64 faizle finansman sunulacak Haber
Son dakika: Konut kredisinde 15 yıl vade ve aylık %0.64 faizle finansman sunulacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Haber
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler Haber
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
Zonguldak'ta katil arı paniği! Üreticiler 20 bal ormanı için yardım istedi
Zonguldak'ta katil arı paniği! Üreticiler 20 bal ormanı için yardım istedi
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Övüyor musun seviyor musun belli değil
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Övüyor...
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı
Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti
Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa 'terör örgütü' kabul edilecek
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa "terör örgütü" kabul edilecek
Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü
Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü
Normalleşme süreci başladı! İşte kalkan yasaklar ve açılan yerler
Normalleşme süreci başladı! İşte kalkan yasaklar ve açılan yerler
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Naci Bostancı Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Ayça Varlıer Yeliz Yeşilmen
Spor Ali Koç Mete Gazoz Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Minnesota Fenerbahçe Donald Trump
Şu an buradasınız: Melikgazi Belediyesi pandemi sürecini fırsatını çevirdi, 28 bin ton asfalt serdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 10:07:46. #1.15#
title