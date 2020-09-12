Melikgazi Belediyesi okullarda hijyen çalışmalarını tamamladı
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Melikgazi Belediyesi okullarda hijyen çalışmalarını tamamladı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye sınırlarındaki okullarda hijyen çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Melikgazi Belediyesi okullarda hijyen çalışmalarını tamamladı
12.09.2020 15:17 | Son Güncelleme: 12.09.2020 15:20

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye sınırlarındaki okullarda hijyen çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, okul idarelerinin taleplerini tek tek yerine getirdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda okullarda eksikliklerin giderildiğini anlatan Palancıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde tüm okulların hijyenik olarak ilaçlandığını ayrıca haşarata karşın da ilaçlama gerçekleştirildiğini kaydetti.

Son olarak 92 okulda eksikliğin giderildiğini aktaran Palancıoğlu, eğitime başlayan ve başlayacak tüm okul ve sınıflarda bina içlerinin, sınıfların, tuvaletlerin, öğretmen odalarının, laboratuvarların, spor alanlarının ve salonların ilaçlandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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