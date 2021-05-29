Melikgazi Belediyesi'nin 'Gayrimenkullerin Envanteri' çıkarıldı
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Melikgazi Belediyesi'nin 'Gayrimenkullerin Envanteri' çıkarıldı

Melikgazi Belediyesi'nin 'Gayrimenkullerin Envanteri' çıkarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesine ait tüm gayrimenkullerin envanter çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesine ait tüm gayrimenkullerin envanter çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Melikgazi genelinde bulunan belediyeye ait tesis, hizmet binaları, tarla, arsa ve daire ile işyerlerin tespiti yapılarak liste halinde listelendiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Melikgazi Gayrimenkullerin Envanterini hazırlamak için 58 mahallemizde çalışmalar yaptık. 2020 yılında başlatılan çalışmalarda Melikgazi genelinin bilgileri çıkarıldı" dedi. Melikgazi için çok önemli olan böylesine detaylı ve anlamlı bir projeyi gerçekleştirilmesinin önemli olduğu ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, bu çalışmadan sonra Melikgazi ilçesinin Kamu Yapılarının envanteri çıkarılması çalışmasının planlandığını sözlerine ekledi - KAYSERİ

Melikgazi Belediyesi'nin 'Gayrimenkullerin Envanteri' çıkarıldı
Melikgazi Belediyesi'nin 'Gayrimenkullerin Envanteri' çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Melikgazi Belediyesi'nin 'Gayrimenkullerin Envanteri' çıkarıldı - Haberler
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