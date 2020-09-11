Melikgazi Belediyesi'nin çalışmaları Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Danışmentgazi Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapılan Fatma İmamoğlu Kuran Kursu binasını inceledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Danışmentgazi Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapılan Fatma İmamoğlu Kuran Kursu binasını inceledi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Melikgazi Belediyesi olarak Kuran kursu binasında çevre düzenlemesini yapacaklarını belirtti.

Hayırsever belediye olarak hayırsever işbirliği ile yaptırılan ve devam eden inşaat alanında çalışmaları yerinde incelediğini anlatan Palancıoğlu, "Kaba inşaatı belediyemiz tarafından yapılarak, tamamlandı. Kısa zaman içinde eksikleri tamamlanıp hizmete sunulacak. Kayseri'nin neresine baksanız okul, cami, üniversite ve sağlık ocağı binalarında hep, bir hayırseverimizin ismini görüyoruz. İmamoğlu ailesine bu güzel hayrı için teşekkür ederiz. Çalışmalarımızdaki en büyük desteği hayırseverlerimizden alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mustafa Palancıoğlu, Danışmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı mahallelerinde yapılması gerekenleri tespit ettiklerini aktardı.

Her cuma günü erken saatlerde seçilen bir bölgede gezerek durum değerlendirme çalışması yaptıklarını hatırlatan Palancıoğlu, koordineli çalışma ile bölgede geniş çaplı bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA