Melikgazi Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı
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Melikgazi Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı

Melikgazi Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediyesi, Aşure Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Melikgazi Belediyesi, Aşure Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte çarşı esnafını ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediyenin standına geçerek aşure ikram etti. Aşure Günü'nün birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Aşure Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı'mız ile birlikte Aşure dağıtarak, bugünün bereketini hemşehrilerimizle paylaştık. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Muharrem ayının 10. günündeyiz. Birlik ve beraberliğe vesile olması gereken manevi günlerdeyiz. Kayseri genelinde birçok noktada aşure dağıtımı yaparak vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Sağolsun Melikgazi Belediyemizin aşure ikramına Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ta katıldı. Teşekkür ediyoruz. Yarın Hunat Cami'de aşure dağıtımımız olacak. Cuma günüde Danışmentgazi Mahallesi'nde açılışını yapacağımız Fatma İmamoğlu Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılışında aşure ikram edeceğiz. Bolluk ve bereketin sembolü Aşure Günü'nün hepimize hayırlar getirmesini diliyorum. Allah birliğimizi daim eylesin." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Aşure ikramı, Melikgazi Belediyemizin güzel bir geleneğidir. Birlik ve beraberliğin pekiştiği güzel günler bu günler. Rabbim ağzımızın tadını bozmasın. Aynı zamanda Aşure Günü bizim kültürümüzde paylaşmak, bir ve beraber olmak, dayanışmaktır." diye konuştu. - KAYSERİ

Melikgazi Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı
Melikgazi Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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