Melikgazi Belediyesi'nden uygun fiyata ev alma fırsatı Melikgazi Belediyesinin Küçükali ve Anbar mahallelerinde kentsel dönüşüm kapsamında yaptırdığı 81 daire ihale ile satılacak.

Melikgazi Belediyesinin Küçükali ve Anbar mahallelerinde kentsel dönüşüm kapsamında yaptırdığı 81 daire ihale ile satılacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, oturmaya hazır lüks dairelerin makul fiyatlardan satışa çıkacağını belirtti.

Palancıoğlu, 17 Haziran Çarşamba günü saat 15.00'te yapılacak ihaleyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan dairelerimiz oldukça makul ve cazip fiyatlara satışa çıktı. Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan Küçükali ve Anbar mahallelerinde tamamlanan daireler en düşük 160 bin, en yüksek 300 bin TL'den satışa sunulacak. Herkes ev sahibi olsun diye ihalemizde satışa çıkardığımız dairelerimiz oldukça uygun. Mülklerin satış ihalesinden elde edilecek gelir yine bu mahallelerimize sosyal tesis, okul ve çevre düzenleme hizmeti olarak geri dönecek ve yatırımlara kaynak oluşturacaktır. Bir bakıma Melikgazililere hizmet olarak yansıyacaktır. Dairelerimiz oturmaya hazır. 115 metrekareden başlayarak, 175 metrekareye kadar çıkan daireler, 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı. İhale, koronavirüs önlemleri kapsamında belediyemizin yan tarafındaki açık otoparkta yapılacaktır."

Kaynak: AA