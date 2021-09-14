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Melikgazi Belediyesi'nden öğrencilere destek

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Melikgazi Belediyesi'nden öğrencilere destek

Melikgazi Belediyesi hem eğitime hem de üretime destek olmak amacıyla Türkiye'de maske üretiminde tek okul olan Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği maskelerden 1 milyon adet satın aldı.

Melikgazi Belediyesi hem eğitime hem de üretime destek olmak amacıyla Türkiye'de maske üretiminde tek okul olan Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği maskelerden 1 milyon adet satın aldı.

Pandemi ile mücadele kapsamında halk sağlığı için önemli ve büyük çalışmalar yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Pamdemide en önemli üç kural, maske, mesafe ve temizliktir. Bizde bu kapsamda hem eğitime destek olmak hem de üretime destek olmak için Arif Molu öğrencilerinin ürettiği tek kullanımlık cerrahi yüz maskelerinden 1 milyon adet satın aldık. Biliyorsunuz maske-mesafe ikilisi bu salgını kontrol altında tutmanın en etkili 3 çözümünden ikisi. Yani sadece ellerinizi temiz tutmanız yetmiyor, maske takıp hem kendimizi hem çevremizdekileri korumamız gerekiyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele etme kapsamında ilk günden beri Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz büyük özveri ile çalışarak maske ürettiler. Bir fabrika gibi maske üretimi yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye'de bu anlamda ilk ve tek. Bu büyük başarı. Bu anlamda hem öğrencilerimize hem de öğretmenlerine çok teşekkür ederim. Üretilen maskeden elde edilen gelirden hem öğrenciler hem de öğretmenler faydalanıyor, öğrencilere profesyonel iş yaşamı öncesinde istihdam sağlanarak geleceğe hazırlık yapmalarına destek olunuyor. Bizde kendilerine destek olarak parça parça ürettikleri maskelerden almaya karar verdik" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi Belediyesi'nden öğrencilere destek

Melikgazi Belediyesi'nden öğrencilere destek

Melikgazi Belediyesi'nden öğrencilere destek

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Haber: Melikgazi Belediyesi'nden öğrencilere destek - Haberler
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