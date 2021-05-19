Melikgazi Belediyesi'nden Mimarsinan OSB'ye yeni bağlantı yolu
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Melikgazi Belediyesi'nden Mimarsinan OSB'ye yeni bağlantı yolu

Melikgazi Belediyesi'nden Mimarsinan OSB'ye yeni bağlantı yolu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan OSB yolunda 20 metre genişliğinde 2 kilometre uzunluğunda gidiş geliş yönü ile beraber toplamda 4 kilometre olan bağlantı yolunda alt yapı çalışmalarına başladı.

Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan OSB yolunda 20 metre genişliğinde 2 kilometre uzunluğunda gidiş geliş yönü ile beraber toplamda 4 kilometre olan bağlantı yolunda alt yapı çalışmalarına başladı.

Ulaşımı ve trafiği rahatlatacak yeni bağlantı yolunu daha Melikgazi'ye kazandırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Güzel bir yol çalışmasını daha bugün yerinde inceliyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde açılmadık yol bırakmayacağız. Yol demek, ulaşım demek, medeniyet demek. Bu kapsamda Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nin nakliyat kamyonları, tırları çok yoğun bir şekilde bu güzergahtan geçiyor. Dolayısıyla buraya bir ara yol yapmamız gerekiyordu. Burası Malatya yoluna bağlantı yolu, tam 2 kilometrelik kayalık bir alan. Aylardır sürekli kırıcılarımız çalışıyor. Arkadaşlarımız büyük özveriyle 2 kilometre uzunluğunda 20 metre genişliğinde güzel bir yol açıyor. Alt yapı çalışmalarının sonuna yaklaşıyoruz. İnşallah bir ay içerisinde bura büyük ölçüde tamamlanmış ve yolumuza asfalt sermeye başlayacağız. Kurban Bayramına burayı yetiştirdiğimizde bu yeni kurban pazarı yerine de ulaşım açısından önemli olacak. Melikgazi olarak geçtiğimiz sene tam 170 kilometre yol yapmıştık. 2021 itibariyle Mayıs ayına kadar tam 55 kilometre yolu tamamladık. İnşallah bu devam edecek ve 2021'de 2020 yılında yapmış olduğumuz yoldan daha fazla bir yolu Melikgazi'ye kazandırmış olacağız. Özellikle buradaki sanayici kardeşlerimizin ve Mimarsinan halkının rahatlayacağı bu yolun hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Ulaşıma ve ekonomiye katkı sağlayacak ve istihdamı artıracak her yatırıma destek verdiklerini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, bu yeni bağlantı yolu ile kamyon ve tırların Mimarsinan Mahallesi yerleşim alanına girmeden direk Malatya yoluna çıkışının sağlanacağını söyledi. - KAYSERİ

Melikgazi Belediyesi'nden Mimarsinan OSB'ye yeni bağlantı yolu
Melikgazi Belediyesi'nden Mimarsinan OSB'ye yeni bağlantı yolu
Melikgazi Belediyesi'nden Mimarsinan OSB'ye yeni bağlantı yolu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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