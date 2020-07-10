Melikgazi Belediyesi'nden arabalı sinema etkinliği
Melikgazi Belediyesi, yarın arabalı sinema etkinliği düzenleyecek.
10.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:21
Melikgazi Belediyesi, yarın arabalı sinema etkinliği düzenleyecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikte, filmler ücretsiz izleyiciyle buluşacak.
Belirli sayıda otomobilin girişine izin verilecek etkinliğe katılmak isteyenler, 05302539191 numaralı telefondan randevu alabilecek.
Tınaztepe tramvay durağı karşısında gerçekleşecek etkinlikte Bollywood yapımı olan "3 İdiots" filmi saat 21.00'de izleyici ile buluşacak.
Kaynak: AA