Melikgazi Belediyesi'nde yılın son ikramiyesi bu gün ödenecek

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, her yıl 4 taksitte yapılan 52 günlük ücretleri tutarında 4. taksit ilave tediye ödemelerinin bugün ödeneceğini söyledi.

Başkan Dr. Palancıoğlu konuyla alakalı şunları söyledi: "6772 Sayılı Kanun gereğince daimi işçi olarak görevli personele her yıl 4 taksitte yapılan 52 günlük ücretleri tutarında 4. taksit ilave tediye ödemeleri bugün hesaplarına yatacak. Tam ve zamanında ödeme yapılmış oluyor. Belediye çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlarıma teşekkür ediyorum. İlçemizin gelişmesinde büyümesinde emeği ve hakkı çok olan işçilerimizin ikramiyelerini iyi günlerde kullanmasını dilerim. 6772 sayılı kanun gereği belediyemizin 113 kişi ilave tediye 2020 yılının son ikramiyesi 161.689,34 TL olarak ödenecek." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı