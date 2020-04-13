Melikgazi Belediyesi'nde koronavirüs tedbirleri Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, iki günlük sokağa çıkma yasağında ilçenin tamamında cadde ve sokakların dezenfektan ile yıkandığını bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, iki günlük sokağa çıkma yasağında ilçenin tamamında cadde ve sokakların dezenfektan ile yıkandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, cumartesi ve pazar 3 vardiya usulü ile 24 saat çalışan Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü'nün ilçeyi yıkayıp temizlediğini belirten Palancıoğlu, halk ve çevre sağlığına her zaman önem verdiklerini kaydetti.

Koronavirüsü süresince bu hassasiyetin daha da önem arz ettiğini vurgulayan Palancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Fen, ulaşım, park bahçe gibi birimlerde çalışanların bir kısmını temizlik işleri bünyesine kaydırarak temizlik ekibini güçlendirdik. 400'den fazla ekip, 9 su tankeri, 9 ilaçlama aracı, 25 dezenfekte aracı ile iki günlük sokağa çıkma yasağını da fırsat bilerek ilçemizi bir ucundan diğer ucuna tüm cadde ve sokakların dezenfektan ile yıkanmasını sağladık. Yani Melikgazililer güne temiz ve dezenfekte edilmiş bir çevrede uyanarak haftaya merhaba dedi. Tüm çalışanlarımıza hafta sonu vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür diyorum."

Başkan Palancıoğlu, söz konusu halk ve çevre sağlığı olduğu için dezenfekte ve temizlik çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA