Melikgazi Belediyesi'nde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor
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Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Palancıoğlu, Altınoluk, Melikgazi, Güncel

Melikgazi Belediyesi'nde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2020 yılını Melikgazi için ağaçlandırma yılı olarak ilan ettiklerini ve bu kapsamda 10 ile 40 yaşlarında çok sayıda çınar, ıhlamur, leylandi ve dişbudak ağacı diktiklerini belirtti.

17.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:52
Melikgazi Belediyesi'nde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2020 yılını Melikgazi için ağaçlandırma yılı olarak ilan ettiklerini ve bu kapsamda 10 ile 40 yaşlarında çok sayıda çınar, ıhlamur, leylandi ve dişbudak ağacı diktiklerini belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelinde ağaçlandırma çalışmalarına devam ettiklerini bildiren Palancıoğlu, Altınoluk Mahallesi girişinden Organize Sanayi Bölgesi girişine kadar olan güzergahta çınar, ıhlamur ve leylandi ağacı diktiklerini kaydetti.

Palancıoğlu, dikilen ağaçların 10 ve 40 yaş arasında olduğunu vurgulayarak, "Bu çalışma ile Melikgazi'nin ve Melikgazililerin aslında 20 ve 30 yıl sonrasını bugün yaşamalarına imkan tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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