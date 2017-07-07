Melikgazi Belediyesi'nde 105 Stajyer Uygulamalı Eğitim Alıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak eğitimin ve öğretimin her aşamasında hizmet verdiklerini ve hatırlatarak "Melikgazi Belediyesinden şu anda 105 üniversitesi öğrencisi stajyer olarak uygulamalı eğitim almaktadır" dedi.



105 üniversite öğrencisi



Muhasebe, Mimar, İnşaat, Harita ve Kadastro, İşletme, Halkla ilişkiler, Makine, Arkeolog, Gazetecilik ve Bilgisayar gibi çok farklı mesleklerde üniversite öğrencisinin belediyenin birimlerinde uygulamalı eğitim aldıklarını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi eğitim her aşamasında yer aldığını yani kreşlerden başlayan eğitimin üniversite aşamasına kadar hizmet verdiğini kaydetti.



Kreşten başlayıp, üniversite aşamasına kadar eğitim de varız



Eğitimcinin ve eğitimin destek ve yardımcısı olan bir belediye olduklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;



"Melikgazi Belediyesi adeta bir üniversite kampüsü gibi 105 öğrenci belediyenin çeşitli birimlerinde 30 ile 40 gün süreli stajyer öğrenci olarak çalışmaktadır. Teorik olarak görmüş olduklarını belediyemizde deneyimli, bilinçli ve uygulayıcı çalışanları yanında mesleklerinin uygulamasın öğrenmektedirler. Melikgazi belediyesi bir hizmet belediyesi yanında aynı zamanda bir eğitim merkezidir"



Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, her yıl yüzlere öğrenci bu hizmet ile hem bilgi ve becerilerini artırmakta hem de işini referans bir kurumda öğrenmekte olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ