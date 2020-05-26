Melikgazi Belediyesi metruk binaları yıktı
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Melikgazi Belediyesi metruk binaları yıktı

Melikgazi Belediyesi, ilçe sınırlarında çevrede tehlike ve kötü görüntü oluşturan metruk binaları yıktı.

Melikgazi Belediyesi metruk binaları yıktı
26.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:37

Melikgazi Belediyesi, ilçe sınırlarında çevrede tehlike ve kötü görüntü oluşturan metruk binaları yıktı.

Cafer Bey Mahallesi'nde tehlike ve kötü görüntü oluşturan metruk binaların yıkımını takip eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, burada yaptığı açıklamada, yıkılan evlerin sahipleri ile anlaşıldığını, kimseyi üzmediklerini belirtti.

Temizlik işlerinin devam edeceğini dile getiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Metruk kötü binalar tinercilerin ve uygunsuz işlerin yapıldığı yerler haline gelmiş. Bundan dolayı da vatandaşlarımız mağdur oluyor. Biz büyük bir çalışma başlattık, şu ana kadar 250'nin üzerinde bu tür evi yıkmış durumdayız. Bir sene içinde yapılan rekor sayı bu. Yıldırım Beyazıt, Cafer Bey, Tacettinveli, Gülük Mahallesi, Esentepe'den Ambar'a kadar giden bölgede metruk yapıları yıkıyoruz. Tabi bunları yıkmak olukça meşakkatli. Burada 3-4 tane daha metruk kötü bina var. Onları da inşallah önümüzdeki günlerde yıkacağız. Dolayısıyla bizim misafir odamız. Buraların tertemiz güzel olması lazım. Yine aynı bölgede bulunan metruk binayı yıkıp yerine bin metrekare park yapacağız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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