Melikgazi Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Melikgazi Belediyesi gündeminde bulunan maddeleri karara bağlamak üzere nisan ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Melikgazi Belediyesi gündeminde bulunan maddeleri karara bağlamak üzere nisan ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu başkanlığındaki meclis toplantısında, 26 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, 2020 yılı faaliyet raporunun onaylandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha güzel ve yaşanabilir bir Melikgazi için gece gündüz çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımızı ve işlemlerimizi büyük bir şeffaflık içerisinde yapıyoruz. Talep ve ihtiyaçları karşılama konusunda en üst seviyede çalışamaya gayret ettik. Şükürler olsun ki geriye dönüp baktığımızda birçok proje ve iş yapmışız. Çalışmaya da devam ediyoruz. Faaliyet raporunun hazırlanmasında ve onaylanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Almış olduğumuz kararların ve 2020 yılı faaliyet raporumuzun hayırlı olmasını dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün