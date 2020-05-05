Melikgazi Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
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Melikgazi Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Melikgazi Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
05.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:54

Melikgazi Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Melikgazi Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu başkanlığında toplanan mecliste 37 gündem maddesi karara bağlanırken, 2019 yılı faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi.

2019 faaliyet raporunun oylamasında kanun gereği yerini meclis başkan vekili Mehmet Savruk'a bırakan Palancıoğlu, oylama sonrası kürsüye gelerek teşekkür konuşması yaptı.

Meclisteki örnek uyumlu çalışmadan son derece mutlu olduğunu belirten Palancıoğlu, "Melikgazi'de bir yılı geçirdik. Bir yıldır meclisimizle bir bütünüz. Bugüne kadar kararlarımızın önemli ve birçok bölümünü oy birliğiyle aldık. 2024'e kadar en çok hizmet eden belediye olmak, en çok oy birliği ile karar alan belediye olmak gibi hedeflerimiz var. Bu uyumun bundan sonra da devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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