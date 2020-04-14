Melikgazi Belediyesi, kırsal mahallelerin yollarını asfaltlıyor Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Fatih Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Fatih Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mimarsinan Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak, 1886. Sokak ile Hisar Sokak'ta yaklaşık 3 kilometrelik yola sıcak asfalt serilecek.

Vatandaşların evde kaldığı sürede yoğunluğun az olduğu kırsal mahallelerde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını başlattıklarını belirten Palancıoğlu, tüm mahallelerde yolları asfaltlayıp vatandaşların hizmetine sunacaklarını aktardı.

Palancıoğlu, belediyecilik hizmetlerinin 24 saat devam ettiğini, tüm ekiplerin çalışırken sosyal mesafe kuralına ve tedbirlere uyduğunu belirterek, tüm çalışanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA