Melikgazi Belediyesi hastane ve aile sağlığı merkezlerinin yollarını açtı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de etkili olan kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarına katılarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinin yollarını açtı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de etkili olan kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarına katılarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinin yollarını açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, bir yandan karla mücadele bir yanda da dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Belediye olarak 24 saat esasına göre çalıştıklarını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kayseri'de bir kaç gündür kar yağışı devam ediyor. Ekiplerimizin karla mücadele çalışmasına katılarak Tacettin Veli Mahallesindeki yolları ve kaldırımları temizledik. Buraya öncelik verdik çünkü hastanelerin birçoğu burada yer alıyor. Karla mücadelede çalışmalarımızda önceliğimiz aile sağlığı merkezleri ve hastanelerin olduğu yerler. Birçok hastanenin yolu açıldı."

Koronavirüs tedbirlerine devam ettiklerini aktaran Palancıoğlu, Melikgazi personeline özverili çalışması için teşekkür etti.

Kaynak: AA