Melikgazi Belediyesi haşereyle mücadele ediyor Melikgazi Belediyesi vatandaşların rahat bir yaz geçirmeleri amacıyla haşere, karasinek ve sivrisinekle mücadele kapsamında mahallelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Melikgazi Belediyesi vatandaşların rahat bir yaz geçirmeleri amacıyla haşere, karasinek ve sivrisinekle mücadele kapsamında mahallelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 araçla kapsamlı çalışma yapan ekipler, 58 mahallenin tamamında etkin ilaçlama uyguluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gece gündüz mahallelerde ilaçlama çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Vatandaşların rahat ve haşeresiz bir yaz geçirmelerini hedefledikleri ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Tedbiri elden bırakmadan 58 mahallemizin tamamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gece ve gündüz merkezdeki ilaçlama çalışmalarına ek olarak kırsal mahallelerde de ilaçlama yapıyoruz. İlaçlama ekiplerimiz, mahallelerdeki dere kenarlarını, çöp bidonları, foseptikler, bataklıklar, süs havuzları, akışı olmayan arklar, tuvaletler, rögarlar ve su birikintilerinin bulunduğu alanlarda periyodik olarak ilaçlama yapıyor."

Kaynak: AA