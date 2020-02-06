Melikgazi Belediyesi halkın taleplerini "WhatsApp" uygulaması üzerinden alacak

06.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:42

Melikgazi Belediyesi, ilçedeki taleplerin daha hızlı çözülmesi amacıyla oluşturduğu "WhatsApp" hattını kullanıma açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlar Melikgazi Belediyesi'nin "0530 253 91 91" numaralı WhatsApp hattı üzerinden bilgi ya da fotoğraf paylaşarak çözüm istedikleri taleplerini belediyeye hızlı bir şekilde aktaracak.

WhatsApp iletişim hattına gelen tüm bildirimler, yetkililer tarafından değerlendirilerek çözüme kavuşturulacak.

Daha hızlı çözüm için çalıştıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediye vatandaşlarımızın talep, ihtiyaç ve şikayetlerini hızlı bir şekilde alıp bunları yerine getirmek için farklı çalışmalarımız var. Vatandaşlarımız artık 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattımızdan hızlı bir şekilde bize ulaşabilecekler. Bugün başladık ama 500'ün üzerinde vatandaşımızın talebini aldık. Vatandaşlarımız belediyeye gelmek, dilekçe yazmak yerine oturduğu yerden fotoğraf çekip bize atacak."

Kaynak: AA