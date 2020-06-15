Melikgazi Belediyesi, Eskişehir Bağları'nı yeniliyor Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Selçuklu Mahallesi Ahmet-Ayşe İnci Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Selçuklu Mahallesi Ahmet-Ayşe İnci Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Palancıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir Bağları olarak bilinen Selçuklu, Danışment ve Osmanlı mahallelerinde ihtiyaçları gidermeye çalıştıklarını belirtti.

Yaklaşık 11 gün önce başlayan çalışmalarda sona yaklaşıldığını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Ahmet-Ayşe İnci Caddemizde eksiklikler gideriliyor. Altyapısı tamamlanan yolda elektrik hatları yer altına alındı, yeni elektrik direklerimiz dikildi. Yağmur suyu hattı, içme suyu hattı yenilendi. Telekom yeni hatlar çekti. Yani bu bölgede yoğun bir şekilde çalışma yapıldı. Pazartesi gününden itibaren asfalt çalışmamız bitecek. Her mahallede bir izimiz, emeğimiz var. Rabb'im güç kuvvet verdiği sürece çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını dilerim."

Palancıoğlu, Selçuklu Mahallesi'ndeki pazar yerinin yenilendiğini, buraya bir kütüphane ve spor salonu da yapılacağını aktardı.

Kaynak: AA