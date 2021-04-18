Melikgazi Belediyesi Erenköy Mahallesi'ne cami yapacak
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Melikgazi Belediyesi Erenköy Mahallesi'ne cami yapacak

Melikgazi Belediyesi Erenköy Mahallesi'ne cami yapacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediyesi mahallenin cami ihtiyacını karşılamak üzere Erenköy Mahallesi'ne nitelikli bir cami yapacak.

Melikgazi Belediyesi mahallenin cami ihtiyacını karşılamak üzere Erenköy Mahallesi'ne nitelikli bir cami yapacak.

Erenköy Mahallesi'ne imar planında mevcut bulunan alana cami yaptırılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'mize yeni hizmetler ve yeni tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. Erenköy Mahallesi eskiden bağ ve bahçe alanlı sayfiye bölgesiydi. Ancak son yıllarda bahçe nizamlı iki ve üç katlı site şeklinde yapılan evlerle mahallemiz 12 ay hizmet alan bir bölgeye dönüştü. Mahallenin son 10 yılda nüfusunda büyük bir artış oldu. Bu nedenle mahallede çevresi ve doğası ile uyumlu çalışmalar başlatılmıştır. Nüfusun artması ve alanın genişlemesi ile kamu hizmet binalarına ihtiyaç da artmaktadır. Bu nedenle cami ihtiyacını karşılamak için mahallemize nitelikli güzel bir cami inşa edilecek" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, hayırsever bir belediye olarak okul, sosyal tesis, sağlık merkezi ve cami gibi kamu yatırımlarını yapmaya devam edeceklerini söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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