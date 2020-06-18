Melikgazi Belediyesi e-ticaret portalını hayata geçiriyor Melikgazi Belediyesi vatandaşların ev ve atölyelerinde ürettikleri yöresel ve el ürünlerini satabilecekleri e-ticaret portalını hayata geçiriyor.

Melikgazi Belediyesi vatandaşların ev ve atölyelerinde ürettikleri yöresel ve el ürünlerini satabilecekleri e-ticaret portalını hayata geçiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mustafa Palancıoğlu, yazılım firmasıyla gerçekleştirdiği toplantıda e-ticaret ve online altyapılarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

E-ticaretin öneminin pandemi sürecinde daha iyi anlaşıldığını ve gelecekte daha önemli bir yeri olacağını belirten Palancıoğlu, e-ticaret konusunda büyük bir yol kat ettiklerini ifade etti.

Palancıoğlu, belediye olarak e-ticaret alanında hem Kayseri için hem de Türkiye için örnek projeler yapacaklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Özellikle el ürünleri satışında güzel bir e-ticaret portalının hazırlanması için uğraşıyoruz. Özellikle bu salgın döneminde e-ticaretin önemi oldukça arttı. Ticari zekasıyla nam salmış Kayseri'de artık bizim de elektronik ticarete yönelik altyapıyı geliştirmemiz kaçınılmaz olmuştur. Bir tıkla tüm dünya üzerinde satışa ulaşmamız gerekiyor. Prasoft firmamızla iş birliği içinde çalışarak Kayserimize bir portal kurmak istiyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız ürettiği el ürünlerini bu portal üzerinden pazarlama imkanı olacak."

Kaynak: AA