Melikgazi Belediyesi Dörtayak Türbesi'ni restore etti
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Melikgazi Belediyesi Dörtayak Türbesi'ni restore etti

25.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:31
Melikgazi Belediyesi Dörtayak Türbesi'ni restore etti

Melikgazi Belediyesi, Karacaoğlu Mahallesi'nde bulunan Dörtayak Türbesi'ni aslına uygun olarak restore etti.

Melikgazi Belediyesi, Karacaoğlu Mahallesi'nde bulunan Dörtayak Türbesi'ni aslına uygun olarak restore etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Karacaoğlu Mahallesi'ndeki türbenin 14'üncü yüzyılda Eratna Devleti döneminde yapıldığının tahmin edildiğini belirtti.

Dörtayak Türbesi'ni aslına uygun restore ettiklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediye olarak yok olmaya yüz tutan tarihi yapılara sahip çıkmaya devam ediyoruz. İlçemizde tarihi değerleri yaşatmak için çalışmalar yapıyor ve önemli tarihi yapıları restore ederek günümüze kazandırıyoruz. Biz ne kadar tarihimize, köklerimize sahip çıkarsak o kadar güçlü oluruz. Bu nedenle geçmiş ile geleceğimizi buluşturmak zorundayız. Türbede restorasyon çalışmaları yapılırken tarihi orijinalliğini bozmamak adına çok köklü değişiklikler yapmadan mevcut binanın etrafının duvarlarını aslına uygun şekilde yaptık. Hayırlı olmasını dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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