Melikgazi Belediyesi Dörtayak Türbesi'ni restore edecek Melikgazi Belediyesi, Karacaoğlu Mahallesi'nde bulunan Dörtayak Türbesi'ni aslına uygun olarak restore edecek.

Melikgazi Belediyesi, Karacaoğlu Mahallesi'nde bulunan Dörtayak Türbesi'ni aslına uygun olarak restore edecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yok olmaya yüz tutan tarihi varlıklara ve yapılara sahip çıkılmaya devam ediliyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak tarihi değerleri yaşatmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Ülke olarak tarihimize ve kültürümüze ne kadar sahip çıkarsak o kadar güçlü olacağımızı ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Geçmiş ile geleceğimizi buluşturmak zorundayız. Kesme taş malzeme kullanılarak inşa edilen Dörtayak Türbesi'nin geçtiğimiz ay ihalesi yapıldı, restorasyonunu gerçekleştireceğiz. İnşallah tarihte büyük öneme sahip bu türbemizin yeniden eski canlı günlerini bulması için gerekli çalışmaları yapacağız. Çalışmalar yapılırken tarihi orijinalliğini bozmamak adına mevcut binanın duvarlarını aslına uygun şekilde yapacağız. Tarihi değerlerimizi yaşatmak adına elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA