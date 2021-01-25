Melikgazi Belediyesi dijital e-imar sistemi geliştirdi
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Melikgazi Belediyesi dijital e-imar sistemi geliştirdi

25.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:09
Melikgazi Belediyesi dijital e-imar sistemi geliştirdi

Melikgazi Belediyesi mimar ve müteahhtilerin belediyeye gelmeden internet üzerinden mimari projelerini teslim edecekleri dijital e-imar sistemi geliştirdi.

Melikgazi Belediyesi mimar ve müteahhtilerin belediyeye gelmeden internet üzerinden mimari projelerini teslim edecekleri dijital e-imar sistemi geliştirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, bu çalışma ile Türkiye'de bir ilkin Melikgazi'de başlayacağını belirtti.

Sistemin bir kaç yıldır Türkiye'de konuşulduğunu vurgulayan Palancıoğlu, "İmar ve şehircilik açısından bizim yaptığımız çalışma, akıllı şehirciliğin güzel örneklerinden bir tanesi oldu. Özellikle mimar, mühendislerimizi, müteahhitlerimizi yapı denetim şirketlerini yani kısaca inşaatla ilgili olan tüm çalışan arkadaşlarımızı mutlu edecek bir imar çalışmadır bu. Yani dijital e-imara geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk defa Melikgazi Belediyesinin başlatacağı bir sistem bu. Arkadaşlarımız yoğun mesai harcadılar ve böylece altyapı hazır hale geldi. Bu yazılım kapsamında artık bürodan, evden tatilden dahi mimar ve mühendislerin, yapı denetim şirketlerinin projeleri ile ilgili illa Kayseri'de olmaları da şart değil. Mimari projelerini artık internet ortamından sunacaklar. Dolayısıyla 7/24 belediyecilik dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Böylece pandemi döneminde hem belediyemize ziyaret sayısını azaltacak hem ekonomik olarak Melikgazi Belediyesi olarak diğer birçok belediyeye örnek ve öncülük etmiş olacağız. Önümüzdeki günlerde bu çalışmanın tanıtımını mimar ve mühendis odaları ile paylaşacağız. Genele yayılacak şekilde bu çalışmayı başlatacağız. Bu işin öncülüğünü ilk defa Melikgazi Belediyesi yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve ilgili paydaşlara da bu çalışma sunularak Türkiye'de bir ilk başlamış olacak. Hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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