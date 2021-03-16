Melikgazi Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor
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Melikgazi Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

16.03.2021 16:50 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:14
Melikgazi Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

Melikgazi Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun olarak kullanılan işyerleri, kamu kurumları, sağlık merkezleri, camiler, abdesthaneleri dezenfekte etmeye devam ediyor.

Melikgazi Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun olarak kullanılan işyerleri, kamu kurumları, sağlık merkezleri, camiler, abdesthaneleri dezenfekte etmeye devam ediyor.

Korona salgını başladığı günden bu yana Melikgazi Belediyesi olarak etkin bir mücadele verdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçe genelinde vatandaşlarımızın yoğun olarak bir arada bulunduğu iç ve dış mekanlarda da dezenfekte çalışmalarımız düzenli olarak sürüyor. Hem vatandaşlarımızın alışverişlerini huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlıyor hem de işyeri sahiplerinin yükünü bir nebze olsun hafifletiyoruz. Dezenfekte ekibimiz dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında toplum sağlığını etkileyebilecek olan cami, sosyal alanlar, kamu kurumları dışında ilçe genelinde kaldırım ve yolları da ilaçlı su ile yıkayarak dezenfekte ediyor. İlçemizin farklı alanlarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her gün farklı yerlerinde ekiplerimiz büyük bir gayretle ilaçlama yapmaktadır. Halkımızın sağlığını her şeyin üzerinde görüyoruz. Bizler çalışmalarımızı sürdürürken sizlerden de maske-mesafe ve temizlik konusunda hassas davranmanızı istiyorum. Lütfen tedbirlere uyalım ve biran önce bu salgın hastalıktan kurtulalım. Çünkü tedbir virüsten güçlüdür." dedi. - KAYSERİ

Melikgazi Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor
Melikgazi Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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