Melikgazi Belediyesi demiryoluna üst geçit yapacak
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Melikgazi Belediyesi demiryoluna üst geçit yapacak

Melikgazi Belediyesinde, Karahöyük Köy Yolu demir yolu hemzemin geçidine kara yolu üst geçidi yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

11.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:48
Melikgazi Belediyesi demiryoluna üst geçit yapacak

Belediyesinde, Karahöyük Köy Yolu demir yolu hemzemin geçidine kara yolu üst geçidi yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan , demir yolu ile kara yolunun kesiştiği yolların son derece riskli olduğunu ve bu riski azaltmak için çalışma başlattıklarını belirtti.

Palancıoğlu, şehir içi trafik akışının seri, etkin ve güvenli olabilmesi için şehrin birçok noktasında kavşak düzenlemesi yaptıklarını şimdi de hemzemin geçide üst geçit yaptırılacağını ifade etti.

Karahöyük Köy Yolu demir yolu hemzemin geçidine kara yolu üst geçidi yapılması için oy birliği ile meclis kararı alındığını belirten Palancıoğlu, gerekli çalışmanın başlatıldığını projelendirilmesi sonrası inşaatına bu yıl başlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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