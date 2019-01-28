Melikgazi Belediyesi Bez Çanta Dağıtacak

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, naylon poşet getirenlere ücretsiz bez çanta dağıtacaklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, çevreci bir belediye olduklarını göstermek ve farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.

Büyükkılıç, "Plastik ve poşet kullanımının doğaya verdiği zararı uzmanlar açıklıyor. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak poşet kullanımını azaltmak için naylon poşet getirenlere ücretsiz bez çanta dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA