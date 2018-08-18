Melikgazi Belediyesi Bayram Tatilinde de Hizmet Vermeye Devam Edecek

Kamu hizmetinin tatili olamayacağını çünkü halk ve çevre sağlığı gibi önemli hizmetlerin süreklilik istediğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18 Ağustos ile 26 Ağustos günleri arasındaki 9 günlük süre içerisinde Melikgazi Belediyesi'nin kamu hizmeti sunan birimlerin vardiya usulü ile çalışacağını bildirdi.

Çöp toplama, park ve bahçelerin bakımı ve temizliği, piyasa denetimleri, yol bakım ve ilaçlama gibi hizmetlerin çalışacağını çünkü bu hizmetlerin tatili olmadığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, kamu hizmetlerinin süreklilik isteyen ve kamu sağlığı, kamu yararı ve kamu esenliği için bu hizmetlerin sunulması zorunlu hizmetler olduğunu belirtti.

Melikgazi Belediyesi olarak 565 bin nüfusa günlük ve hatta anlık hizmet sunduklarını ve bir gün çöplerin toplanmaması durumunda şehrin çöp dağları ile çevrili olacağını vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

"Beşikten mezara kadar hizmet sunan ve bu hizmetleri sunması için görevlendirilen belediyelerin aslında kamu hizmeti sunmaktadır. Kamu hizmeti çok önemlidir. Kamu hizmetinin tatili ve dinlenmesi olmaz. Mazereti de olmaz bu açıdan özellikle halk ve çevre sağlığı için zorunlu hizmetlerde 7 gün 24 saat görev aksatılmadan devam ettirilecektir. Kamu hizmetinin tatili olmaz bunun için gerekli toplantılar yapılarak koordinasyon sağlanmış olup görevlendirme yapılmıştır."

Başkan Memduh Büyükkılıç, bu vesile ile Melikgazililerin bayramlarını ve sevdikleri ile birlikte nice bayramlar temenni ettiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ