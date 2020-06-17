Melikgazi Belediyesi atıl binaları sosyal tesise dönüştürecek Melikgazi Belediyesi, Köşk ve Yıldırım Beyazıt mahallesinde atıl halde bulunan Türk Telekom binalarını bakım onarım çalışmalarının ardından sosyal tesis olarak hizmete sunacak.

Melikgazi Belediyesi, Köşk ve Yıldırım Beyazıt mahallesinde atıl halde bulunan Türk Telekom binalarını bakım onarım çalışmalarının ardından sosyal tesis olarak hizmete sunacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Köşk Mahallesi'nde bulunan Türk Telekom hizmet binasını yerinde inceleyerek yapılacak çalışmaları yetkililerle istişare eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, buradaki binanın bir kısmını kiraladıklarını belirtti.

Burayı sosyal tesis yapacaklarını anlatan Palancoğlu, şunları kaydetti:

"Yakında bir anket yaparak mahallenin ihtiyacına göre burayı farklı türde bir yer yapacağız. Bir tanesi çocuklara yönelik oyuncak evi ve masal kütüphanesi. İkincisi gençlere yönelik kütüphane. Üçüncüsü de kadınlarımıza yönelik bir tesis olabilir. Köşk Mahallesi'nde böyle bir yere ihtiyaç vardı. İnşallah kısa zaman içinde bu ihtiyacı da gidereceğiz. Aynı şekilde Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Türk Telekom binası içinde de sosyal ve kültürel çalışmalarımızı başlattık. Hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA