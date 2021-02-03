Melikgazi Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Melikgazi Belediyesi, ilçeye yapılan hizmetlerin hız kazanmasıyla ihtiyaç duyulan 6 yeni aracı daha bünyesine kazandıracak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, daha hızlı ve verimli çalışabilmek için araç filosunun güçlü olması gerektiğine dikkati çekti.

Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 kamyonet, 3 panelvan tipi tamir, bakım ve ekip aracı alınacağını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Çok geniş bir görev ve sorumluluk alanına, yoğun ve hareketli bir nüfusa sahibiz. Pandemi dönemi olmasına rağmen şehrimiz için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 2020 yılında belediye araç filomuza toplam 48 araç kazandırdık. Fakat hizmet edebilmek için daha pek çok araca ihtiyaç duyuyoruz. Yeni araçlarımızla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha kısa zaman içerisinde cevap verebiliyoruz. İlçemize kazandırdığımız tüm araçlarımız şu an halkımıza hizmet vermeye devam ediyor. Daha rahat ve hızlı hizmet edebilmek için kullanacağımız araçlarımız ilçemize hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin