Melikgazi Belediyesi araç filosunu genişletti
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Melikgazi Belediyesi araç filosunu genişletti

Melikgazi Belediyesi araç filosunu genişletti
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediyesi, iki yeni yol süpürme aracı satın alarak araç filosunu genişletti.

Melikgazi Belediyesi, iki yeni yol süpürme aracı satın alarak araç filosunu genişletti.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Melikgazi için her şeyin en iyisini yapma gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürdüklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yaz aylarının gelmesiyle yüksek verim sağlayan iki süpürge aracını belediyemiz araç filosuna ekledik. Göreve geldiğimizden bugüne kadar Melikgazi'ye daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek için araç filomuzu yenileyerek güçlendirmeye devam ediyoruz. Hizmet kalitesinin artması ve daha hızlı hizmet edebilmek için iş makinesi ve araçlar son derece önemli. Araç eksikliklerimizi büyük ölçüde tamamladık. Yeni ve modern araçlarımızla daha nitelikli ve seri hizmet vermek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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