Melikgazi Belediyesi araç filosunu daha da güçlendirdi
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Melikgazi Belediyesi araç filosunu daha da güçlendirdi

Melikgazi Belediyesi vatandaşlara zamanında hizmet verebilmek adına, envanterine 5 adet yeni araç daha katarak araç filosunu güçlendirdi.

Melikgazi Belediyesi araç filosunu daha da güçlendirdi
18.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 18.07.2020 10:45

Melikgazi Belediyesi vatandaşlara zamanında hizmet verebilmek adına, envanterine 5 adet yeni araç daha katarak araç filosunu güçlendirdi. Bu kapsamda 4 adet 4x4 pikap ve bir yol çizgi aracı alındı.

Melikgazi Belediyesi insan ve hizmet odaklı yerel yönetim anlayışı ile ilçe sakinlerine zamanında ve eksiksiz hizmet veren Melikgazi Belediyesi, sahip olduğu bütçeyi hizmet yolunda verimli ve etkin kullanmaya devam ediyor. Melikgazi Belediyesi'nin araç filosuna dahil edilen araçlarla doğru planlamalar neticesinde hizmet kalitesinin de artacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Çok geniş bir görev ve sorumluluk alanına, yoğun ve hareketli bir nüfusa sahibiz. Melikgazi'de yaşayan vatandaşlara zamanında ve eksiksiz hizmet vermek için araç filosunu güçlendirmeye devam ediyoruz. Satın aldığımız yeni hizmet araçlarımızla birlikte hizmet kalitemizi de artırıyoruz. 3 tane 4x4 araç ve bir tane yol çizgi aracı aldık. Ulaşım hizmetlerimizin yol çalışmasında kullanacağı araçlar bunlar. Bu araçlara ilk defa portatif sökülüp takılabilen kar kızağı ve arkasına da tuzlama haznesi takılabiliyor. Dolayısıyla kışın girilmesi zor dar sokaklarda bu araçları kullanacağız. Şimdiden kışın hazırlığını yapıyoruz. Yurt dışında bu uygulamaları görmüştüm. Burada da Melikgazi'mize aynı hizmeti kazandırdık. İki farklı renkte yollara çizgi çekecek yol çizgi aracı da aldık. Yani sadece asfalt yapmakla kalmıyor, asfaltın üstündeki yol çizgilerini de yapıyoruz. Rabbim hayırlı ve nitelikli hizmetler yapmayı nasip etsin. Almış olduğumuz yeni araçlarımızın ilçemize ve Kayseri'ye hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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