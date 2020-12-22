Melikgazi Belediyesi 2020 yılında 3 bin 576 çifti evlendirdi
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Melikgazi Belediyesi 2020 yılında 3 bin 576 çifti evlendirdi

22.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:18
Melikgazi Belediyesi 2020 yılında 3 bin 576 çifti evlendirdi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2020 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğunca 3 bin 576 çiftin nikah işlemlerinin yapıldığını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2020 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğunca 3 bin 576 çiftin nikah işlemlerinin yapıldığını söyledi.

Birçok çiftin nikahını kıyarak mutlu günlerine ortak olduklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğu pandemi dönemi olmasına rağmen sosyal mesafe, maske, hijyen gibi tüm tedbirlere uyarak 2020 yılında 3 bin 576 çiftin nikahını kıydı. Öncelikle evlenen çiftlerimize iki cihan saadeti diliyorum. Rabbim mesut ve bahtiyar eylesin. Evlilik insan hayatında önemli bir dönüm noktası. Melikgazi Belediyemizin Nikah Memurluğu her yıl yüzlerce çiftin mutluluğuna ev sahipliği yapıyor. Birçok genç çift belediyemizde 'evet' diyerek ömür boyu birlikteliğin en önemli şartını yerine getirmekte. Bizler de bir 'evet' ile mutluluklarına ortak, evliliklerine vesile oluyoruz. En çok nikah işlemi ise 590 nikah ile Temmuz ayında gerçekleşti. 14 Şubat Sevgililer Günü ve hafızalarda kolay kalan özel tarih olan 02.20.2020 tarihinde ise toplamda 42 nikah kıyıldı. Bu vesile ile evlenen tüm çiftlerimize mutluluk ve hayırlı bir yuva dilerim" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi Belediyesi 2020 yılında 3 bin 576 çifti evlendirdi
Melikgazi Belediyesi 2020 yılında 3 bin 576 çifti evlendirdi
Melikgazi Belediyesi 2020 yılında 3 bin 576 çifti evlendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Asil

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