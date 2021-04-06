Melikgazi Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı
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Melikgazi Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı

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Melikgazi Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı

Melikgazi Belediyesi Nisan Ayı Meclisi toplanarak gündeminde bulunan 26 madde karara bağlandı.

Melikgazi Belediyesi Nisan Ayı Meclisi toplanarak gündeminde bulunan 26 madde karara bağlandı. Meclis toplantısında Melikgazi Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyet raporu da onaylandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, raporun görüşülmesi sırasında kanun gereği yerini Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk'a bıraktı. Rapor, meclis üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca Melikgazi Belediye Meclisi'nde bir yıl süreyle görev yapacak Encümen üyeliği seçimi, meclis başkan vekilleri ve meclis divan katipleri ile komisyon üye seçimleri gizli oy ile yapıldı.

2020 yılı faaliyet raporunun onaylandığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Daha güzel ve yaşanabilir bir Melikgazi için gece gündüz çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımızı ve işlemlerimizi büyük bir şeffaflık içerisinde yapıyoruz. Talep ve ihtiyaçları karşılama konusunda en üst seviyede çalışamaya gayret ettik. Şükürler olsun ki geriye dönüp baktığımızda birçok proje ve iş yapmışız. Çalışmaya da devam ediyoruz. Faaliyet raporunun hazırlanmasında ve onaylanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Almış olduğumuz kararların ve 2020 yılı faaliyet raporumuzun hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı
Melikgazi Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı
Melikgazi Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı
Melikgazi Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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