Melikgazi Belediye personeline 2. doz aşılama başladı
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Melikgazi Belediye personeline 2. doz aşılama başladı

Melikgazi Belediye personeline 2. doz aşılama başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında covit-19 aşısı için Sağlık İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışan Melikgazi Belediyesi personelin 2. doz aşılamasına başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında covit-19 aşısı için Sağlık İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışan Melikgazi Belediyesi personelin 2. doz aşılamasına başladı.

Şantiyelerde ve belediye hizmet binasında bulunan personelin 2. doz aşının yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyemizde koronavirüsüne karşın yapılan 2. doz aşılamaya bugün devam ediliyor. Bende iki doz aşımı oldum. Hiçbir yan etkisi yok. Sizlerde lütfen pandeminin biran önce bitmesi için aşınızı olunuz. Bizde belediye olarak sağlık kurumlarımıza ve çalışanlarımıza en büyük desteği veriyoruz. Aşı olmak isteyen tüm personelimiz 4 gün boyunca aşılanacak. Salgın sürecinin sona ermesi için aşı konusunda tüm vatandaşların hassas ve istekli olması gerek. Normal hayata bir an önce dönmemiz için tüm vatandaşlarımızın aşı olma konusunda istekli olmalarını rica ediyorum. Aşı yaptırmak kişinin ailesine ve topluma karşı taşıdığı sorumluluğun gereğidir. Bizzat belediyemize gelerek personelimizin aşılarını yapan İl Sağlık Müdürlüğümüze ve ilk günden bugüne kadar süreci başarı ile yürüten Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi Belediye personeline 2. doz aşılama başladı
Melikgazi Belediye personeline 2. doz aşılama başladı
Melikgazi Belediye personeline 2. doz aşılama başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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