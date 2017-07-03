Melikgazi Belediye Meclisi Toplandı

Melikgazi Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısı yapıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yönetiminde yapılan toplantıda, gündemdeki 46 maddeden 28'i karara bağlandı, 18'i ise ilgili komisyonlara havale edildi.



Büyükkılıç, meclis toplantısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Meclisimizce şehrin ekonomik gelişmesine ve imar hareketliliğine hız katacak olan gündem maddeleri yine oybirliğiyle onaylandı. Bu meclis toplantısında ağırlıklı olarak imar tadilatı görüşüldü çünkü imarlı gelişimin ilk şartı imar planların uygulanmasıdır." ifadelerini kullandı.