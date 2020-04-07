Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan Berat Kandili mesajı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Palancıoğlu, mesajında, özel gün ve gecelerin birçok güzelliğe, iyiliğe, affa ve kardeşliğe vesile olması için fırsat sunduğunu belirtti.

Berat Gecesinin, dargınlıkların giderilmesine, küskünlüklere son verilmesine, kardeşliğe, sevgiye, hoşgörüye ve barışa vesile olması için insanların çaba göstermesi gerektiğini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu gece bilerek veya bilmeyerek işlenen hata ve günahlardan tövbe ederek, günahların kalplerde bıraktığı kirlilikten arınma, sıkılan ve bunalan ruhların yüce Rabbimizin rahmetine ve mağfiretine ulaşması adına Müslümanların önüne açılmış bir fırsat kapısıdır. Berat Gecesinin hem nefsi hem de toplum olarak arınmamıza, tüm acı çeken, zulüm gören Müslümanların da kurtuluşlarına vesile olmasını dilerim. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed, bu gecede Cenabı Allah'ın kendisinden bağışlanma dileyenleri affedeceğini, içtenlikle yapılan duaların kabul edeceğini müjdeliyor."

Kaynak: AA