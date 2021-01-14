Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, karla mücadele çalışmalarını denetledi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Palancıoğlu, belediye ekiplerinin hazır kıta görevlerinin başında olduğunu ve ilçede etkin karla mücadele çalışması yapıldığını belirtti.

Karla mücadele çalışması için Melikgazi'de gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi'de ilk defa karla mücadele için özel olarak modifiye edilmiş 4x4'ler ve tuzlama araçlarımızla Kıranardı Meydanı'nda temizleme çalışmaları gerçekleştirdik. Bu araçlar özellikle yokuş yerlerde aynı zamanda da dar sokaklarda çok efektif bir şekilde çalışabiliyor. Melikgazi olarak küçük ve 4x4 araçlarla bu şekilde bir uygulamaya başlamış olduk. Bu yıl ekipman konusunda her zamankinden daha güçlüyüz. Karla mücadele çalışmaları kapsamında çok sayıda kar kürüme, tuzlama ve solüsyon aracı ile yine onlarca personel görev yapıyor. Melikgazi bu yıl gerçekten karla mücadelede vatandaşlarımıza çok daha güzel çok daha kaliteli hizmeti daha hızlı şekilde verecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün