Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, gençlerle buluştu

01.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:24

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sabah namazında gençlerle buluşarak, şehitler için dua etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, Hunat Camisi'nde düzenlenen "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor" programına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, sabah namazında şehitleri anmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesi olarak çeşitli vesileler ile toplumda birlik ve beraberliği pekiştirmek, paylaşmak ve yardımlaşma duygularını geliştirmek amacı ile etkinlikler düzenliyoruz. Özellikle, Türkiye üzerinde oynanan oyunların bozulması ve Türkiye'nin sıkıntılarını aşması ve daha da güçlenmesi için bu sabah birlikte dualar ettik. Bu etkinlikler toplumsal barışa katkı sağlamak açısından oldukça yararlı çünkü gün birlik ve beraberlik olma günüdür. Bu sabah burada cemaatimiz ve sevgili evlatlarımızla sabah namazını kıldık. Allah'a ne kadar şükür etsek az. İdlib şehitlerimiz ve bütün şehitlerimiz için duada buluşalım istedik. Bu millet için canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin, Allah onlardan razı olsun."

Öte yandan Palancıoğlu ile Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven namaz sonrası cemaate çorba ikramında bulundu.

Kaynak: AA