Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, birim müdürleriyle bir araya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu kültür ve sosyal işler ile idari işlerden sorumlu birimlerin müdürleriyle bir araya gelerek, 2021 çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu kültür ve sosyal işler ile idari işlerden sorumlu birimlerin müdürleriyle bir araya gelerek, 2021 çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Melikgazi'ye daha iyi hizmet etmek için görüş ve önerilere önem verdiklerini belirtti.

Belediyedeki çeşitli birimlerle toplantı yaparak, planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldığını anlatan Palancıoğlu, "2021 yılı hedeflerimizde ne aşamada olduğumuzu değerlendirdik. İlçemiz genelinde halkımıza yararlı hizmetleri ortaya koyabilmek için belediye birim müdürlerimizle düzenli olarak bundan böyle yine sürekli bir araya geleceğiz. Yapılan bu toplantılarla hizmetler hakkında bilgi alarak, yapılan işlerimizi kontrol ediyoruz ve uzun vadeli planlarımızı ortaya koyuyoruz. Birlikte Melikgazi'mize daha kaliteli hizmet sunabilmek için çalışıyoruz. Hemşehrilerimize yeni, farklı ve faydalı projeler üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin