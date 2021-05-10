Başkan Palancıoğlu: "Bağ ve bahçe atıkları çöp değildir"
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Başkan Palancıoğlu: "Bağ ve bahçe atıkları çöp değildir"

Başkan Palancıoğlu: 'Bağ ve bahçe atıkları çöp değildir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşlara çevre kirliliğine neden olmamaları konusunda uyarıda bulunarak, "Bağ ve bahçe atıkları çöp değildir.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşlara çevre kirliliğine neden olmamaları konusunda uyarıda bulunarak, "Bağ ve bahçe atıkları çöp değildir. Kuruyan ağaç dalları ile budama yaptığınız ağaçların dallarını lütfen çöp kutularına atmayınız" dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; yaptığı açıklamada, özellikle yaz aylarında bağ ve sayfiye alanlarında büyük bir yoğunluk yaşandığını, bu açıdan bu bölgelerde yaz aylarında çöp toplamaya büyük önem verdiklerini ve çöp yoğunluğu yaşandığını belirtti.

Vatandaşlardan çevre kirliliğine neden olunmaması için duyarlı olmalarını isteyen Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında bağ ve bahçe sahipleri, topladıkları çalı, çırpı ve otları çöp kutularına atıyorlar. Ot atıkları çöp değildir. Bu atıklar, bahçelerde toprağa gömülerek doğal gübre olarak kullanılabilir. Çöp kutuların çevresinde biriken bu ağaç ve çalı çırpı atıkları çevre ve görsel kirlenmeye sebep olmaktadır. Bu nedenle doğa, çevre en önemlisi kendi evimizin çevresinin temizliği için bu konuda hassasiyet göstermeliyiz. Duyarlı olan vatandaşlarımıza teşekkür ederim." - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu: 'Bağ ve bahçe atıkları çöp değildir'
Başkan Palancıoğlu: 'Bağ ve bahçe atıkları çöp değildir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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