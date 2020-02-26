Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu öğrencilerle buluştu

26.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:38

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, lise öğrencileriyle buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Palancıoğlu, öğrencilerle sohbet ederek onlara nasihatlerde bulundu.

Öğrencilerin kendileri için değerli olduğunu belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Her fırsatta sizlerle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Yılları çok iyi değerlendirmek lazım. Bizler sizlere ancak örnek olabilir, rehberlik edebiliriz. Sizin hayata hazır olmanız ülke açısından son derece önemli. Başaramayacağınız hiçbir şey yok. Bir şeyi başarmak için ısrarlı ve azimli olmalısınız. Zorluğa talip olmanız lazım. Başarılılar arasında olmak istiyorsanız gençken bir şeyler yapın. Hepinizin elinde internet var ama doğru ve yararlı kullanmasını bilmeniz gerekir. Çok çalışın, hayalleriniz ve hedeflerinizden vazgeçmeyin. Kendinizi güveniniz tam olsun. Başarı vazgeçmeyenlerin olacaktır. Çalışmanızın ve gayretinizin karşılığını er ya da geç alırsınız."

Kaynak: AA