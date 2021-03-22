Melikgazi, 5 mahalleye nitelikli yeni şadırvan yaptı
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Melikgazi, 5 mahalleye nitelikli yeni şadırvan yaptı

22.03.2021 13:26 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:35
Melikgazi, 5 mahalleye nitelikli yeni şadırvan yaptı

Melikgazi Belediyesi 5 mahallede bulunan camilerin bahçesine ilçeye ayrı bir güzellik ve estetik kazandıracak nitelikli şadırvanlar yaptı.

Melikgazi Belediyesi 5 mahallede bulunan camilerin bahçesine ilçeye ayrı bir güzellik ve estetik kazandıracak nitelikli şadırvanlar yaptı.

Yapılan şadırvanlar hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yoğun kullandığı alanların çevre düzenlemesiyle birlikte, camilerimizin bahçesine şadırvan yaptık. Mimarsinan Mahallesi Yalınoğlu Cami, Danişment Mahallesi Hayrullah Özaşır Cami, ve Necmiye Özderici Cami, Tınaztepe Mahallesi Eraslan Cami, Gürpınar cami, Hisarcık Hasan Hoca Camimizin bahçesine 6 ayrı şadırvan yapıp tamamladık. Ortak kullanım alanlarında yapılması gereken bütün hizmetleri tek tek hayata geçiriyoruz. İçerisinde hem abdest alınacak yerler hem de erkek ve kadınlar için ayrı WC'ler bulunuyor. Şehrimizde bulunan camilerin birçoğunun şadırvanları bizim hizmet anlayışımız ile yapılan hizmetteki bütünlüğüne yakışmıyordu. Görsel açıdan daha modern ilçemize yakışır şadırvanlar yapıyoruz. Ayrıca yetersiz ve sağlıksız koşullarda bulunan lavabo ve abdesthanelerin yeni modern tipte yenilenmesi sağlanacaktır. Şadırvanlar kültürümüz ve modern mimariyi yansıtıyor. Yapılan çalışmalarımız, hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun." dedi. - KAYSERİ

Melikgazi, 5 mahalleye nitelikli yeni şadırvan yaptı
Melikgazi, 5 mahalleye nitelikli yeni şadırvan yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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